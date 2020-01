Caravaggio, gara d’auto in strada Individuati, via 115 punti dalle patenti

In piena notte, fra l’11 e il 12 ottobre dell’anno scorso, avevano tenuto «in scacco» un tratto dell’ex statale 11 tra Caravaggio e Treviglio. Si erano inventati di farlo lì il «3Viglio Street Meet», raduno di auto elaborate (in inglese, tuning). In quell’occasione - non autorizzata - ai lati dell’ex statale si erano riunite centinaia di persone - per lo più giovani - per assistere a derapate, caroselli ed evoluzioni (drifting) di auto ad alta velocità.