Carcere, il 19 aprile l’intitolazione a don Fausto con il ministro Cartabia

Il Guardasigilli Marta Cartabia a Bergamo per la cerimonia. La direttrice Mazzotta: «Il sacerdote è stato un riferimento per tutti noi».

Il Covid lo ha strappato all’esistenza terrena, ma la sua presenza resta indelebile nel tessuto sociale. Dura oltre la vita la testimonianza di don Fausto Resmini, il prete degli ultimi spentosi per Covid il 23 marzo dello scorso anno, e il suo nome rimarrà inciso anche in una targa. Non un semplice simbolo, ma un’intitolazione che risponde a un insegnamento concreto: lunedì 19 aprile la casa circondariale di Bergamo, dove don Fausto è stato a lungo cappellano, sarà ufficialmente intitolata al sacerdote bergamasco, e per la cerimonia sarà presente anche Marta Cartabia, ministro della Giustizia, già prima donna presidente della Corte costituzionale.