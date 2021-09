Tre reparti dell’ospedale Papa Giovanni tra i migliori al mondo: Cardiologia, Cardiochirurgia e Gastroenterologia al top

Lo stabilisce Newsweek-Statista nella classifica World’s Best Specialized Hospitals 2022 che identifica e premia i migliori ospedali del mondo specializzati in dieci discipline mediche.

Tre reparti dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII ai primi posti al mondo nelle classifiche delle rispettive discipline mediche. A stabilirlo è la seconda edizione della classifica World’s Best Specialized Hospitals 2022 (migliori ospedali specializzati del mondo) a cura dalla prestigiosa rivista statunitense Newsweek in collaborazione con Statista, elaboratore leader di dati sul mercato e sui consumatori. La Cardiologia del Papa Giovanni XXIII si conferma, per il secondo anno di seguito, tra i primi 200 centri di Cardiologia al mondo. L’Unità di Cardiochirurgia figura nel ranking delle prime 150 strutture e la Gastroenterologia tra i migliori 125 centri mondiali.

L’indagine, condotta tra giugno e agosto 2021, mira a classificare le migliori strutture nei diversi campi medici in tutto il mondo. La classifica passa da sei reparti analizzati nel 2020 ai dieci di quest’anno. Sono stati classificati i primi 250 ospedali in Cardiologia e in Oncologia, la classifica dei primi 150 centri in Cardiochirurgia e Pediatria e dei primi 125 in Endocrinologia, Gastroenterologia e Ortopedia Neurologia, Neurochirurgia e Pneumologia. Statista ha intervistato un campione di oltre 40.000 medici esperti che hanno espresso una valutazione su tutti gli ospedali del mondo. A medici, dirigenti ospedalieri e operatori sanitari è stata data la possibilità di partecipare anche sul sito di Newsweek. I risultati dell’indagine sono stati poi convalidati da un comitato di rinomati esperti medici.