Carenza di medici di base, Ats ne cerca 77: «Bergamo diventi un polo di attrazione»

Sono le sentinelle della salute. Ma per presidiare la medicina del territorio occorrono nuovi medici di base. La speranza di una possibile svolta, per la Bergamasca, è custodita nel bando aperto dall’Ats sino al 9 luglio per i 77 «ambiti territoriali carenti di assistenza primaria», in sostanza per coprire i posti vacanti tra i camici bianchi della medicina generale.

L’appello dell’Agenzia di tutela della salute è accorato: «Stiamo lavorando per promuovere il bando in maniera capillare, ed è importante portarlo a conoscenza della popolazione affinché possa essere condiviso – sottolinea Massimo Giupponi, direttore generale dell’Ats di Bergamo -. L’obiettivo è anche promuovere la partecipazione di medici di altri territori o altre regioni. Sono stati contattati i medici che erano arrivati a Bergamo durante la prima ondata, per esempio. L’impegno è quello di rendere la Bergamasca un polo d’attrazione».