Carisma riapre ai parenti: visite libere con il green pass

Da lunedì 18 ottobre non servirà più la prenotazione. Gli accessi, dalle 14,30 alle 17,30, in base al numero di camera pari o dispari. Avviata la terza dose agli ospiti.

Il green pass obbligatorio in tutti i posti di lavoro ha ottenuto un effetto ulteriore di «riapertura» alle relazioni affettive: una riapertura che riguarda i cittadini che hanno un parente ospite nella Fondazione Carisma onlus di Bergamo. Infatti dalla prossima settimana nella casa di ricovero Maria Ausiliatrice non sarà più in vigore l’obbligo di prenotazione delle visite dei parenti (che fino a oggi erano state possibili prima solo negli spazi esterni, sempre su prenotazione, e poi all’interno ma solo se programmate), ma diventa libero l’accesso per poter incontrare il proprio caro.

Dietro, ovviamente, presentazione del green pass e osservando le norme che ormai tutti dovrebbero conoscere per la limitazione dei contagi Covid (uso della mascherina, attenzione al distanziamento, costante igiene delle mani).