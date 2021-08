«Caro Isac, ci mancherai: lasci un vuoto enorme». Il dolore di amici e prof

«Caro Isac, te ne sei andato un pomeriggio di fine agosto e ci hai lasciati sgomenti e attoniti. Quando ci siamo salutati a scuola qualche mese fa, mi hai detto “profe ci vediamo a settembre”. Mi mancherà il tuo sorriso discreto e il tuo saluto composto e rispettoso ogni qualvolta mi vedevi nella scuola, mi mancherà il tuo raccontarmi come procedeva la tua vita scolastica e il tuo ottimismo discreto e saldo di chi sa che con l’impegno e la tenacia si possono superare tutti gli ostacoli della vita. E tu caro Isac avevi tutta una vita davanti. Ci mancherai caro Isac a tutto il Belotti e mancherai a me». Ieri è stato il giorno del dolore e delle lacrime per Isac Vincenzo Trivella, il 17enne morto giovedì pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, in seguito ai gravi traumi riportati nello schianto in moto. Filomena Arpino era stata la sua insegnante di italiano e coordinatrice nel biennio all’istituto tecnico commerciale Belotti che Isac frequentava: ieri ha affidato alle parole commosse di un messaggio il suo dolore. E sono sconvolti e sotto shock i compagni di classe e gli altri docenti, mentre gli amici più intimi in questo momento di immenso dolore preferiscono ricordare l’amico in silenzio, restando uniti e cercando di farsi forza l’un l’altro.