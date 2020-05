Carrara, cala il sipario su Peterzano La mostra non sarà prorogata

«Avremmo voluto annunciarvi una proroga per la mostra Tiziano e Caravaggio in Peterzano, ma abbiamo a che fare con una realtà, diversa da tutte le altre vissute a oggi, che ci impedisce di esaudire questo vostro e nostro desiderio»: com’era oggettivamente prevedibile, il 18 maggio, come da programma, calerà definitivamente il sipario sulla sfortunata mostra dell’Accademia Carrara. Certo fa un effetto straniante pensare che i Peterzano, i Tiziano e i Caravaggio, siano sempre stati lì, a luci spente, nella vana attesa di spettatori, per tutta la durata del lockdown, per poi ripartire da Bergamo proprio il giorno che darà inizio alla fase 2 dei musei e dei luoghi della cultura, con tutte le incertezze su tempi e modi con cui potranno tornare ad accogliere i visitatori.

«Davvero impossibile pensare a una proroga, per varie ragioni: l’incertezza delle prossime settimane e l’insostenibilità economica - prosegue laconica la nota della Carrara - Le mancate entrate, dovute alla chiusura della mostra in questo periodo tanto difficile per tutti e, in particolare, per Bergamo, insieme a un extra budget da stanziare in caso di prolungamento (si pensi alla normale amministrazione della gestione di un’esposizione - tra assicurazioni, guardiania, etc - così come alle misure straordinarie da adottare, causa emergenza sanitaria), ci impediscono di avere margine di movimento».