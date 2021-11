Casa dolce casa, nel 2021 le compravendite su del 41%

Un mercato immobiliare vivace caratterizzato dalla voglia di acquistare, o cambiare, abitazione. La casa, insomma, non solo si conferma come il sogno nel cassetto dei bergamaschi, ma la pandemia e soprattutto i vari lockdown hanno dato un nuovo valore aggiunto a questo bene che è diventato in modo assoluto il luogo in cui sentirsi protetti.

La conferma di questa nuova fiducia negli immobili è il 41% in più messo a segno nel primo trimestre di quest’anno, rispetto al 2020, dal volume di compravendite registrato nella nostra provincia. Confrontato con il 2019 si parla invece di un incremento del 26%. Anche questo comunque un dato più che positivo. «L’anno in corso vede il ritorno di una significativa “bolla di fiducia” nel settore immobiliare – sottolinea Gianfederico Belotti, direttore responsabile di Valore Casa&Terreni, l’osservatorio immobiliare della nostra provincia giunto all’edizione numero 14 –. Una rinnovata fiducia che non solo consolida il mercato, ma recupera le perdite causate da quasi due anni di emergenza sanitaria. Sul fronte dei prezzi invece, specialmente se riferiti all’usato, i valori ormai da anni restano stabili, oppure registrano variazioni impercettibili».