«Casa Loca» di Curno, dopo le irregolarità locale chiuso per 30 giorni

I controlli lo scorso 16 ottobre, ora la sospensione della licenza per 30 giorni nei confronti del locale di Curno «Casa Loca», in via Dalmine 10/a.

Dopo i controlli della scorsa settimana è arrivata la chiusura . La Questura di Bergamo ha emesso un decreto di sospensione della licenza per 30 giorni nei confronti del locale di Curno «Casa Loca», in via Dalmine 10/a, provvedimento notificato in nella giornata di giovedì 21 ottobre dai Carabinieri.

«Tale provvedimento si è reso necessario, in quanto nella notte del 16 ottobre, a seguito di un controllo coordinato interforze da parte di personale dell’Arma dei Carabinieri di Curno e Ponte San Pietro, unitamente a personale del Nucleo dei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, personale della Siae e Vigili del Fuoco di Bergamo, sono stati trovati all’interno del locale numerosi pregiudicati e riscontrate gravi irregolarità, di natura penale, amministrativa, tributaria e in tema di diritto del lavoro» spiega in una nota la Questura.