Case di riposo, in ritardo gli aiuti Rischio aumento delle rette

«I finanziamenti promessi dalla Regione tardano ad arrivare, mettendo a dura prova il sistema di cura delle Rsa (le case di riposo), uno dei più duramente colpiti dalla pandemia. Dei fondi non c’è traccia». Il grido d’allarme arriva dalle sigle Fp Cgil di Bergamo e Spi Cgil provinciale (sindacato pensionati), ma anche da varie case di cura costrette a costi insostenibili durante la recrudescenza del Covid e che temono di non riuscire a far quadrare i bilanci, a rischio della loro stessa sopravvivenza.