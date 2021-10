Catasto, dati da rivedere per oltre 725 mila case nella Bergamasca

Se ne parla da tempo, e alla fine è arrivata. La riforma del catasto è stata inserita nella legge delega sulla riforma fiscale varata giovedì scorso, ma avrà effetto solo nel 2026. Almeno fino ad allora il governo ha assicurato che nulla cambierà per i contribuenti. Intanto si farà una ricognizione dell’esistente, fra cinque anni si vedrà.

In questa prima fase ci si concentrerà soprattutto sugli strumenti a disposizione di Comuni e Agenzia delle Entrate per l’emersione degli immobili sconosciuti al fisco - che sarebbero oltre un milione su tutto il territorio nazionale - stanando edifici e terreni non censiti e abusivi, oltre a quelli con errata destinazione d’uso o categoria catastale. La caccia agli immobili fantasma arriva a quasi dieci anni dagli ultimi dati noti, quando in tutta la Penisola si scoprirono 1,2 milioni di case non accatastate, recuperando 537 milioni di euro. Stavolta, però, verranno usati strumenti nuovi, dall’informatica ai droni.