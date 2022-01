Centro Piacentiniano, terzo lotto al via con il trasferimento di un ippocastano

Sono ormai imminenti i lavori per il terzo lotto di riqualificazione del centro piacentiniano, ultima fase di intervento di sistemazione del centro novecentesco di Bergamo bassa. Mentre sono ancora in corso i lavori del primo e del secondo lotto, rispettivamente su piazza Dante e lungo l’ultima parte del Sentierone, l’Amministrazione comunale si appresta ad allargare il cantiere anche su parte di Piazza Matteotti, iniziando dagli spazi tra via Crispi e via XX Settembre.

E proprio dall’area antistante all’imbocco con via Crispi si comincia a lavorare la prossima settimana, con un intervento particolare, ovvero il trasferimento di un ippocastano, l’ultimo del filare di sinistra, quello più vicino all’ingresso di Palazzo Frizzoni. Un’operazione delicata e costosa: il Comune ha deciso di trapiantare l’albero al parco Suardi , utilizzando uno speciale mezzo – già utilizzato in piazzale degli Alpini per trasferire oltre una ventina di giovani alberi nel parco di via Leopardi – che scava la zolla dentro la quale affondano le radici della pianta e consente il trasporto dell’albero nel luogo prescelto per il trapianto.