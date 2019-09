Centro sportivo al Villaggio degli Sposi Anche il Papu in campo per il rilancio

Non sarà più solo un luogo dedicato allo sport, diventerà un punto di riferimento del rione, uno spazio di aggregazione, promotore di processi educativi e di partecipazione capaci di migliorare la vita del quartiere. È un progetto innovativo quello che darà nuova vita al centro sportivo Don Bepo Vavassori del Villaggio degli Sposi: il Comune di Bergamo ha approvato la convenzione con il Raggruppamento temporaneo d’impresa (Rti) formato dall’Unione sportiva Villaggio Sposi, il Consorzio Ribes, la Cooperativa Why Not, Nutopia srl, la cooperativa Oikos, l’Asd Your Best Trainer. Nei prossimi giorni si formalizzerà la concessione ventennale, un’operazione da 2 milioni di euro con un investitore d’eccezione, il calciatore nerazzurro Papu Gomez.