Cerca di volare a Madrid col Green pass falso: 28enne bergamasco fermato a Linate

Perché l’aspirante passeggero per Madrid, 28 anni, residente a Bergamo, è un no vax convinto e appartiene alla categoria dei cosiddetti furbetti del Green pass: né vaccino, né tampone. Allora meglio provare a farla franca fingendosi vaccinati usando un Green pass altrui, proprio quello che ha fatto ieri mattina nello scalo aeroportuale milanese: al momento del controllo documenti ha mostrato con nonchalance il QR code del certificato sullo smartphone.

La naturalezza non ha tuttavia tratto in inganno i controllori, immediatamente accortisi di come i dati anagrafici del titolare del pass non corrispondessero a quelli indicati sulla carta d’imbarco. Colto con le mani nella marmellata, il bergamasco si è dato alla fuga. Per lo meno, ha provato a farlo.