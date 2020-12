Champions, lunedì il sorteggio Il Real l’avversario più probabile

È un sorteggio, quindi deciderà solo la dea bendata? Non esattamente: non è vero che ogni testa di serie ha identiche possibilità di incrociare agli ottavi una delle seconde. Ci sono abbinamenti improbabili ed altri più che possibili: sarà la sorte ad apparecchiare il tabellone di Champions, ma seguendo regole strette. Che servono a determinare cosa è più probabile e cosa meno: l’urna di lunedì 14 dicembre a Nyon (estrazione alle 12) ha già le sue partite «favorite». La matematica vota Atalanta-Real Madrid.

Real-Atalanta? Quello tra nerazzurri e blancos è un abbinamento più che plausibile: viceversa, sarà molto più complicato vedere l’Atalanta contro Manchester City, Chelsea o Psg. Com’è possibile dire questo? Secondo un complicato algoritmo che tiene conto di mille variabili, prime tra tutte le regole che impediscono ad una squadra di affrontarne determinate altre. Esempio: la Spagna presenta una testa di serie (il Real) e tre non teste di serie (Atletico, Barcellona e Siviglia). La prima – da regolamento – non potrà incrociare una delle tre del secondo gruppo, così come non potrà incrociare il Borussia Monchengladbach, che faceva parte del suo girone. Quindi al Real restano solo quattro possibili avversarie, Atalanta, Porto, Lazio e Lipsia. E, di conseguenza, per queste quattro ci sono molte più possibilità di affrontare le merengues.