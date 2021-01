«Chi non può vaccinarsi? Solo un caso su 10 milioni»

Servirebbe un altro vaccino, di questi tempi: quello contro la confusione, contro lo scetticismo, contro le notizie false. Perché si sente e si legge di tutto. E cose normali, se accadono attorno al Covid e ai vaccini, diventano eclatanti. Come le reazioni allergiche, per esempio. Per togliere di mezzo - o almeno provarci - un po’ di confusione abbiamo raccolto il parere scientifico di un grande esperto delle allergie: il professor Alessandro Fiocchi, di Cassano d’Adda, responsabile dell’Unità di Allergologia dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Professor Fiocchi, da ormai qualche settimana nel mondo si sta vaccinando.

Qualche reazione allergica ai vaccini sta suscitando clamore. Ma non è normale?