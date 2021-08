Chiedono aiuto sopra Castione, per madre e figlio arriva Drago 82 - Foto

Madre e figlio di 9 anni, durante un’escursione sopra Castione della Presolana, si sono trovati in difficoltà in una zona impervia. A soccorrere la coppia l’equipaggio del Drago 82 dei Vigili del fuoco.

L’intervento nel pomeriggio di lunedì 9 agosto ne pressi della Chiesa del Peder, sopra Castione della Presolana, a circa 1.200 metri di quota. Madre e figlio si sono persi in zona impervia e hanno chiamato il numero di emergenza perchè in zona il telefono non aveva campo. La chiamata è arrivata alla centrale operativa del Vigili del fuoco alle 13,50. Sul posto è stata inviata una squadra da terra, dal distaccamento di Clusone, mentre da Malpensa è decollato l’elicottero Drago: la coppia è stata raggiunta dall’equipaggio dell’A109: i soccorritori hanno prima individuato le persone, che erano illese, e le hanno recuperate con l’aiuto degli elisoccorritori.