Chiesa in lutto, addio a don Algeri «Compagno di viaggio di ogni famiglia»

Saranno celebrati lunedì 5 agosto, nella chiesa parrocchiale di Torre de’ Roveri, i funerali di don Edoardo Algeri, 56 anni, morto venerdì 2 agosto stroncato da un malore mentre percorreva in bici la Statale della Valle Brembana, all’altezza di Camerata Cornello. A celebrare le esequie sarà il vescovo, monsignor Francesco Beschi. Don Algeri – vicario parrocchiale di Boccaleone, direttore dell’Ufficio per la Pastorale della famiglia e presidente della Confederazione italiana consultori familiari di ispirazione cristiana – lascia le sorelle Angela e Lidia e i fratelli Pietro e Vittorio. La salma si trova nell’abitazione di Torre de’ Roveri, in via Leopardi 1. Veglie di preghiera si terranno oggi, sabato 3 agosto, alle 16 con il gruppo Diaconi Permanenti e domani, domenica 4, alle 20, con i collaboratori dell’Ufficio Famiglia della Curia di Bergamo.