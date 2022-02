Chiusa la galleria di Zogno: non funziona il sistema antincendio

La galleria di Zogno è chiusa salendo verso la Val Brembana, dalle Grotte delle Meraviglie in direzione Ambria. Lo stop alla circolazione in entrambe le gallerie è scattato nella notte tra sabato 12 e domenica 13 febbraio, intorno alle 2. Si può invece scendere da San Pellegrino verso Sedrina.

I cartelloni luminosi allo svincolo sud indicano «Incendio in galleria» e la sbarra blocca il transito in salita appena all’ingresso del primo tunnel. Non c’è nessun incendio però: il sistema ha rilevato un aumento di temperature ed è scattato il blocco . Sul posto sono presenti i tecnici manutentori per cercare di risolvere il problema che pare riconducibile al cavo termosensibile che si sarebbe surriscaldato facendo scattare le misure di blocco del traffico in entrambi i sensi di marcia.