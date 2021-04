Chiuso il ponte della Malpensata, lavori fino al 3 giugno

Da oggi (15 aprile) e fino al 3 giugno il sottopasso ferroviario della Malpensata sarà chiuso al traffico: in una prima fase in direzione centro, in una seconda in direzione periferia. Una modifica necessaria per consentire ad Rfi (Rete ferroviaria italiana) di eseguire i lavori di consolidamento del ponte ferroviario. I disagi certo non mancheranno, per gli automobilisti e per i pedoni, dato che la via San Giovanni Bosco, sotto il ponte, sarà off limits, e parliamo di una delle arterie più utilizzate.