Chiusura dell’ospedale in Fiera? Gallera: «Sono necessari 70 posti letto alternativi»

Una richiesta fatta mesi fa, sul futuro della Fiera di Bergamo, e arrivata a estate ormai quasi conclusa, con una risposta neppure troppo definitiva, se non su un fatto, non trascurabile: i contagi in tutta Italia non sono esattamente in una fase «tranquilla» e quindi quei posti letto, molti attrezzati anche per la Terapia intensiva, che sono ora vuoti, vanno comunque mantenuti nel conteggio delle disponibilità, in caso di emergenze. Anche se bisogna pensare a soluzioni alternative.

Questa, in sostanza, la linea della risposta fornita ieri dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera a una interrogazione del consigliere di «Azione», il bergamasco Niccolò Caretta. Un’interrogazione che era stata depositata prima dell’estate. Dalle parole della risposta dell’assessore Gallera, arrivate mercoledì nel corso della III Commissione , il futuro della Fiera non appare ancora delineato, ma soprattutto sembra legato ai contagi. Che, se continueranno a crescere - si specifica nel comunicato diramato dal consigliere di Azione – potrebbero bloccare tutti gli auspici e gli impegni presi di liberare lo spazio. Ma intanto, ha spiegato l’assessore Gallera nel corso della Commissione del 9 settembre, la Regione si sta comunque attivando per poter «liberare» la Fiera : si stanno cercando spazi – è il «succo» della risposta di Gallera – per circa 70 posti letto, che sono attualmente disponibili all’ospedale da campo e che dovrebbero essere, prima di essere smantellati, rimpiazzati nella zona est della Lombardia, tra Bergamo e Brescia.