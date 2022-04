Chorus Life al giro di boa: per la cittadella del futuro servirà ancora un anno - Foto

«Qui facciamo anche 25 mila passi al giorno». Forse il numero che, assieme alle sette gru allestite sull’area dove un tempo si trovava l’Ote, rende di più le dimensioni del cantiere a cui ti trovi di fronte, una volta superato il varco di via Serassi, è questo. Una ventina di chilometri, su per giù una mezza maratona che quotidianamente gli addetti alla sicurezza del cantiere stesso si lasciano alle spalle per svolgere il proprio lavoro. Chorus Life è così. Una città nella città che sta crescendo a vista d’occhio. E se da fuori la scala non è così evidente, all’interno tutto assume le proporzioni che l’intervento, su una superficie di 70mila metri quadri, sta assumendo.