Cig per autonomi, super bonus e ristori Le nuove misure della manovra anticrisi

La Camera ha dato il via libera a una corposa legge di Bilancio: sul piatto 40 miliardi di euro. Le misure per scongiurare il tracollo economico fanno la parte del leone. Super bonus prorogato per sei mesi.

Un esame compresso dopo settimane di ritardi. E un via libera definitivo ancora più veloce per scongiurare l’esercizio provvisorio, alle porte tra appena quattro giorni. Con l’approvazione di Montecitorio (298 sì, 125 contrari e 8 astenuti) ora passa al Senato per il timbro la Manovra da 40 miliardi di euro, la più corposa degli ultimi anni, che doveva mettere le basi della ripartenza e si è risolta in gran parte in nuove misure tampone per scongiurare il tracollo dell’economia.

Il governo supera indenne il passaggio della legge di Bilancio nel pieno della seconda ondata dell’epidemia. Dai 5 miliardi per la Cig al miliardo tra acquisto dei vaccini e l’assunzione di medici e infermieri per somministrarli, fino ai 40 milioni per i buoni spesa alle famiglie più in difficoltà, è la crisi dell’economia che detta gran parte degli interventi della Manovra e guida la mano dei deputati per le modifiche di maggiore impatto. Su tutte il pacchetto per gli autonomi, dall’anno bianco a un primo abbozzo di Cig anche per le partite Iva. L’esonero dei contributi, nei primi calcoli della Lega, potrebbe valere fino a 3.700 euro, ma sarà un decreto ministeriale a stabilire come sarà assegnato il miliardo stanziato per circa trecentomila partite Iva con ricavi sotto i 50 mila euro e perdite di almeno un terzo del fatturato. Possibile che già con il prossimo scostamento e quello che, almeno negli auspici, sarà il decreto Ristori di gennaio, la dote per gli autonomi sia rimpinguata anche per estendere l’ammortizzatore (un assegno per massimo sei mesi tra i 250 e gli 800 euro) ai professionisti iscritti agli Ordini.