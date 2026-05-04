Cisano, primo giorno senza il ponte di Brivio: code e disagi già all’alba

Pesanti disagi nella prima mattinata di lunedì 4 maggio sull’asse da Cisano al ponte di Calolzio per la preannunciata chiusura del Ponte di Brivio. Dalle 7 alle 8.30 si sono registrate code con tempi di percorrenza fino a 30 minuti per coprire circa 9 chilometri. La situazione del traffico è sotto il costante monitoraggio della Polizia locale di Cisano, impegnata sul campo con servizi straordinari. Non sono mancate le proteste e lamentele degli automobilisti di passaggio. Traffico e rallentamenti anche sulla direttiva del ponte di Calusco: incolonnamenti in via Marconi, lungo la variante Sud e nelle vie del paese (in particolare via Vittorio Emanuele e via delle Valli). «La situazione è peggiore di quanto ci aspettassimo» ammette l’assessore di Calusco, Massimo Cocchi.