Cividate, il Comune: «Stazione da potenziare, sempre più pendolari con Amazon»

Un maggior numero di treni che vi fermano, l’arrivo della videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza agli utenti e il cambio della denominazione ufficiale della stazione di Calcio che si trova sulla linea ferroviaria della Bassa: la Milano-Brescia-Verona. Sono le richieste dell’Amministrazione comunale di Cividate per la stazione che si chiama Calcio, ma si trova nel territorio comunale di Cividate. In considerazione del fatto che è previsto un aumento dei viaggiatori, specie pendolari turnisti impiegati nel vicino sito produttivo di Amazon. «Ad oggi ci sono oltre 1.200 dipendenti Amazon di cui 350 a tempo indeterminato con la previsione di arrivare a 700 entro quest’anno» dice il sindaco di Cividate, Battista Forlani. E sono oltre un centinaio gli abitanti di Cividate che hanno trovato occupazione in questa azienda. La stazione è ubicata a metà strada tra i due paesi e vicina al ponte ferroviario sul fiume Oglio. La stazione è completamente sbarrata per impedire accessi abusivi e vandalismi: i viaggiatori devono aspettare il treno fuori sui marciapiedi. Gli edifici esterni come quello dell’ex scalo merci sono fatiscenti, in parte diroccati e degradati. Tra i due binari della stazione è stata messa una barriera metallica per impedire gli attraversamenti pericolosi e abusivi degli stessi, pur esistendo il sottopasso.

Una immagine ben lontana dalla stazione di Calcio degli Anni Settanta, quando era uno dei capisaldi del pendolarismo bergamasco. C’erano il personale e la biglietteria delle Fs,un bar frequentato ed era la base di un treno di andata e ritorno Calcio-Milano Porta Vittoria-Calcio, utilizzato dai pendolari della Bassa.