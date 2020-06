Cividate, via libera al centro logistico Mille posti di lavoro nel 2021

Più di mille posti di lavoro, opere pubbliche ed anche un ampliamento del patrimonio arboreo del paese per mitigarne l’impatto ambientale. È tutto quello che significherà per Cividate, ma avrà inevitabilmente ricadute positive anche per il territorio circostante, il complesso logistico della superficie coperta di 58 mila e 650 metri quadrati che verrà edificato in zona Cascinone. E la cui realizzazione è ora certa: nei giorni scorsi è stata firmata la convenzione fra il Comune e il privato che se ne occuperà, la Logistics Capital Partners, importante sviluppatore immobiliare internazionale con sede oltre che a Milano, anche nei Paesi Bassi, Francia, Spagna e Inghilterra.