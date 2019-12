Colazione a base di alcol e poi a scuola 16enne ubriaco finisce in ospedale

i mattina dopo aver bevuto alcolici. Dopodiché, forse anche complice un colpo di freddo, è stato talmente male da rendere necessario l’intervento dei soccorsi che l’hanno poi trasportato all’ospedale di Treviglio per intossicazione alcolica. È quanto accaduto venerdì 20 dicembre a Caravaggio a un alunno di 16 anni, di nazionalità italiana, della Scuola per lavorare nell’agroalimentare, istituto professionale che si trova in via Prata. Nell’istituto ieri si è tenuta una festa per la fine delle lezioni «a base di pandoro e bibite analcoliche» come ha precisato la vice-direttrice, rimasta particolarmente dispiaciuta dell’episodio di cui ieri è stata subito informata la famiglia del giovane.

È risultato che il sedicenne era stato autorizzato dagli stessi genitori a non entrare alle 8, come previsto dall’orario della scuola, bensì, per festeggiare la fine delle lezioni e l’inizio delle vacanze di Natale, a fare colazione con alcuni coetanei ed entrare in classe alle 9.