Colere, impianti salvati via Londra. Operazione da 2,5 milioni di euro

Fiato ai cannoni (nuovi) e all’economia della Valle di Scalve: gli impianti sciistici di Colere e relativi rifugi sono stati venduti e l’investitore intervenuto a rilevarli da Londra con la sua maxi offerta - 500 mila euro in più della base d’asta dettata dalla sua stessa precedente proposta - è pronto al rilancio, con un progetto milionario sì, e pare anche a doppia cifra. Mercoledì sono state aperte le buste nello studio del notaio Andrea Letizia, a Bergamo.

Due le offerte pervenute all’asta relativa ai beni di Sirpa, l’azienda in concordato preventivo fallimentare da circa due anni: i rilanci hanno fatto lievitare la cifra, partita da una base di due milioni e 70 mila euro, fino a 2 milioni e 535mila. Il lotto conteso comprende due delle tre seggiovie di Colere: la Polzone-Cimabianca e la Corne Gemelle-Ferrantino, oltre al tapis roulant del campo scuola, mentre la seggiovia più a valle, la Carbonera-Polzone, è di proprietà del Comune. Nel lotto anche i tre rifugi Plan de Sole, a 1500 metri di quota, Baita Cimabianca (a 2100 metri) e Chalet dell’Aquila (2200). Impianti e baite che entrambi i nomi legati alla società Rsi aggiudicataria dell’asta conoscono bene. Se Rsi prende il nome da Silvio Rossi, ex caposervizio e attuale gestore della stazione sciistica, «i capitali arrivano da Londra» precisa Rossi, ma tornano - aggiungiamo noi - a casa, in valle.