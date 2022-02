Colpito da sindrome Mis-C a 9 anni: «Ho rischiato di perdere Marco, a Bergamo lo hanno salvato»

«Quando ripenso a quei giorni tremendi, mi sembra quasi impossibile che Marco possa essere qui con me, con mio marito e la sua sorellina: abbiamo temuto di perderlo. Nessuno aveva capito cosa gli stesse succedendo; solo a Bergamo hanno intuito subito che il mio bambino aveva quella pericolosa sindrome che può colpire i bambini che hanno avuto il Covid . Gli hanno ridato la vita: ai medici del “Papa Giovanni” continuavo a ripetere che avevano fatto un miracolo». Mamma Ani, 39 anni, di origine albanese ma residente con la famiglia a Parabiago, in provincia di Milano, non smette di spendere parole di ringraziamento mentre racconta la paura vissuti alla fine del 2021.

«E dire che noi non ci eravamo proprio accorti che Marco potesse avere contratto il Covid: non aveva sintomi, giusto qualche colpo di tosse, un po’ di raffreddore. Ma mio marito e io siamo vaccinati, e Marco, in quei giorni di novembre, quando i contagi stavano tornando a crescere, non lo facevo mai uscire. Andava giusto a scuola, per il resto sempre chiuso in casa. L’abbiamo scoperto solo dopo, quando Marco ha cominciato a stare male davvero e siamo andati di corsa in ospedale, che aveva avuto il Covid. Se penso che quelli erano proprio i giorni in cui si stava decidendo se aprire alle vaccinazioni per i bambini... Marco noi l’avremmo vaccinato subito, appena avessero dato l’ok alle prenotazioni: invece, si è ammalato prima. Ora sentiremo i medici alla visita di controllo: appena potrò lo proteggeremo con il vaccino. Quello che gli è successo è stato davvero spaventoso».