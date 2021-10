«Compra vicino» la nuova campagna del Distretto Urbano del Commercio di Bergamo

Da oggi 26 ottobre 2021 per le strade della città sarà visibile la campagna di comunicazione voluta dal Distretto Urbano del Commercio di Bergamo (DUC Bergamo) a sostegno dei negozi di vicinato e del commercio locale.

La campagna vuole far leva sulla partecipazione e sul senso di responsabilità di cittadini e cittadine e ancor più sull’amore che hanno per la propria città e il proprio quartiere. Scegliere i negozi di vicinato per i propri acquisti significa aiutare il territorio tutto, renderlo più vivo, più sicuro perché più presidiato, ma anche più ricco e più attento all’occupazione locale, allo sviluppo delle attività commerciali e artigianali, alla sua attrattiva turistica.

Comprare vicino - come suggerisce la campagna - significa, dunque, contribuire attivamente al benessere della collettività e investire sul valore di prossimità che i piccoli negozi e le attività di vicinato hanno da sempre rappresentato dentro i quartieri, diventando spesso luoghi di socialità e cura delle relazioni.