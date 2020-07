Con il fondo della Diocesi card alle famiglie in difficoltà

Da oggi tessere prepagate vengono consegnate ai primi 96 nuclei beneficiari, per contribuire a pagare le spese più urgenti.

Sono 96 le prime famiglie a cui vengono consegnate da oggi le prime Mastercard SOLDO, card prepagate sostenute con il fondo «Ricominciamo insieme - Sostegno alle generazioni nella famiglia», voluto dalla Diocesi di Bergamo per aiutare chi si trova in difficoltà economica in seguito all’emergenza sanitaria legata al Covid 19. Si tratta di un fondo complessivo di 5 milioni di euro, messi a disposizione da Diocesi, Caritas, Diakonia, Cei, a cui ne sono stati aggiunti altrettanti da parte di Intesa San Paolo. Dieci milioni di euro permetteranno così di aiutare famiglie ed imprese da qui ai prossimi mesi.

In questo modo si esprime la volontà di una Chiesa vicina a chi fa fatica, pronta a sostenere la ripartenza per evitare che la difficoltà di questi mesi faccia scivolare nella povertà famiglie «normali» e artigiani che fino a gennaio riuscivano a vivere del proprio lavoro.