«Con le bancarelle ritornano gli assembramenti». Federconsumatori: ma chi controlla?

«A Bergamo si è appena svolta la festa del Patrono con il ritorno delle bancarelle in centro città. Grande successo di pubblico con relativi assembramenti e collegati rischi di possibili contagi da coronavirus». A scriverlo è Federconsumatori Bergamo che mette l’accento sulle manifestazioni in centro città: «Al di la delle dichiarazioni ufficiali, non c’è stata coerenza tra quanto proclamato e i necessari controlli sul rispetto delle disposizioni di prevenzione che gli organizzatori si erano impegnati a far applicare. C’erano i cartelli con scritte le disposizioni per l’accesso all’area della manifestazione, ma mancavano i controlli e gli strumenti par verificarne il rispetto».

Federconsumatori mette le mani avanti: «Rimane da chiedersi a chi spettasse l’onere dei controlli e cosa ci aspetti quando, a breve, ritornerà la Fiera Campionaria con le prevedibili migliaia di visitatori che dovrebbero poter accedere soltanto muniti di certificato vaccinale se la gestione del rischio sarà lasciata ai soli organizzatori dell’evento».