Con il nuovo Codice della strada, calano i noleggi dei monopattini

Ora i numeri su noleggi e vendite risultano in forte calo, al punto da far parlare gli operatori del settore di vero e proprio allarme. In base ad un primo bilancio realizzato dall’Alleanza per la mobilità sostenibile - di cui fanno parte gli operatori dello sharing riuniti in Assosharing, produttori e distributori quali Platum e Attiva, Consumerismo No Profit e i rivenditori - per effetto del nuovo Codice della strada i noleggi dei monopattini elettrici in sharing sono crollati nelle principali città italiane del 30% solo nell’ultimo mese, mentre per le vendite di mezzi privati il calo è stimato tra il 30% e il 50%.