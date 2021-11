Con un’ascia minaccia polizia locale e guardie: preso

In manette un ucraino, inseguito in auto da viale Papa Giovanni fino in piazza Sant’Anna. Aveva pure 4 coltelli e una pistola finta.

Momenti concitati domenica mattina tra viale Papa Giovanni XXIII e piazza Sant’Anna, dove un ucraino di 51 anni, ha prima tentato di investire una guardia giurata della Sorveglianza italiana che, davanti a Palazzo Rezzara, aveva scorto nell’abitacolo della sua Ford S-Max posteggiata, una pistola (poi risultata essere un giocattolo), e poi minacciato brandendo un’ascia la polizia locale che lo aveva circondato all’altezza di piazza Sant’Anna, dove la sua fuga è stata interrotta.

Erano le 9 di ieri: l’ucraino, regolare in Italia, residente in città e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, nascondeva nell’abitacolo anche una mannaia e quattro coltelli. È stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, dopo un inseguimento delle guardie giurate e della locale lungo le vie Bono, Fantoni e Mai. Si è anche rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e per questo è stato denunciato. Perché si trovasse in centro con armi e coltelli non l’ha voluto spiegare.