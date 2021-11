«Contagi in aumento tra i vaccinati». La proposta: green pass da ricalibrare

«I contagi sono in crescita e proprio per questo bisogna procedere spediti con le vaccinazioni. Terze dosi e prime somministrazioni per chi ancora non si è immunizzato sono i due assi portanti per arginare una piccola sorpresa negativa: la protezione completa dal virus non dura un anno e bisogna rimodulare anche l’efficacia del Green pass». Carlo Signorelli, docente di Igiene e Sanità pubblica all’Università Vita e Salute-San Raffaele di Milano e componente del Cts lombardo, invita a una scala di priorità nell’affrontare la recrudescenza dei contagi, con una premessa: «Anche in Lombardia bisognerebbe verificare con esattezza quanti sono i vaccinati tra i nuovi contagiati. Stiamo assistendo a un aumento progressivo dei vaccinati che si infettano, dovremmo essere intorno al 57%».

La curva dei contagi in Lombardia è destinata a crescere impattando anche sugli ospedali?

«La crescita dei casi è importante, con oltre mille positivi al giorno e un tasso di positività intorno all’1%. Ma in termini di impatto su ricoveri, Terapie intensive e decessi la curva è ancora tranquillizzante. Si processano 100mila tamponi al giorno, ma l’aumento dei contagi tra i soggetti vaccinati con due dosi significa che siamo arrivati al punto in cui la terza dose è necessaria».