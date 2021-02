Contagi in Bergamasca: +35% in 7 giorni La crescita preoccupa, torna l’Unità di crisi

Sono 121 i nuovi positivi accertati ieri nella Bergamasca (+90 il giorno prima). Di nuovo quindi oltre quota cento positivi giornalieri, soglia oltrepassata a febbraio già in nove occasioni. L’aumento progressivo dei contagi è testimoniato dai numeri da interpretare e leggere in un trend più ampio, non soggetti quindi alle fluttuazioni quotidiane. Se si analizza la mappa delle variazioni percentuali dei contagi in sette giorni, Bergamo registra un +35% di positivi rispetto al periodo 4-10 febbraio, appena sotto il +41% di casi riscontrato a Brescia, una delle aree maggiormente interessate dalla recrudescenza del Covid. Analogo discorso si può fare con la mappa di incidenza dei nuovi positivi ogni 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni, dati elaborati dal chirurgo Paolo Spada (Humanitas Rozzano), curatore del report dettagliato «Pillole di Ottimismo» su Facebook. Nella Bergamasca il valore di riferimento è 90, con una media giornaliera di nuovi positivi negli ultimi 14 giorni pari a 124, che sale a 143 negli ultimi 7 giorni. Numeri in aumento che vanno quindi monitorati (a Brescia la media è di 277 positivi negli ultimi sette giorni ogni 100 mila abitanti; 237 negli ultimi 14 giorni).