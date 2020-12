Contagi, in Bergamasca la discesa rallenta «Evitare la terza ondata dipende da noi»

La discesa prosegue a differenti velocità, ora non così spedita come all’inizio della flessione. Sullo sfondo però resta uno scenario da numeri bassi: appiattirli ulteriormente è ancor più difficile. Nei sette giorni tra 29 novembre e 5 dicembre, in provincia di Bergamo si sono contati complessivamente 1.037 nuovi casi di positività al coronavirus, una media di 148 al giorno: il bilancio su base settimanale segna un calo del 14,37% rispetto a quella precedente del 22-28 novembre, quando si ebbero 1.211 nuove infezioni. Questa contrazione, però, è più contenuta rispetto a quella osservata nella settimana precedente: la settimana dal 22 al 28 novembre, infatti, aveva registrato un -33,39% nei nuovi casi rispetto a quella prima ancora.

In fila c’è una sfilza di numeri che dà la portata dell’andamento della curva. E dunque: 1.037 nuovi casi appunto tra 29 novembre e 5 dicembre, poi a ritroso i 1.211 contagi del 22-28 novembre, la risalita a 1.818 nuovi positivi del 15-21 novembre, la flessione di 1.617 casi dell’8-14 novembre. Il trend, tra incrementi e ribassi, vede sostanzialmente la curva scendere verso il basso, ma meno marcatamente negli ultimi sette giorni: -14,37% – come anticipato – il calo dei nuovi positivi negli ultimi sette giorni rispetto alla settimana precedente, ma prima si era avuto un - 33,39% (la settimana dal 22 al 28 novembre rispetto a quella del 15-21 novembre), e prima ancora un’altalena tra crescita (nella settimana del 15-21 novembre si era contato un +12,24% di contagi rispetto alla precedente) e contrazione (-8,94% tra 8 e 14 novembre rispetto alla settimana precedente).