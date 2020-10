Contagi, la provincia di Bergamo tiene ma il virus corre di più nella Bassa - I dati

Coronavirus. Dal 7 al 21 ottobre 859 nuovi casi in provincia . Numeri più alti a Treviglio e Dalmine. Ieri call Ats-sindaci.

Nella Bergamasca c’è una zona precisa dove il virus corre più veloce che altrove. È infatti nella Bassa che si adesso posa l’attenzione, perché i numeri lì hanno una progressione importante. Non da emergenza, ma nemmeno da sottovalutare. Non a caso, la questione è stata affrontata anche ieri nella call convocata tra Ats Bergamo e i 243 sindaci orobici per fornire un quadro epidemiologico aggiornato alla luce dello scenario di nuova emergenza. Numeri, curve e trend, e possibili azioni da intraprendere.