Contributi per patenti ai giovani: Azzano ripropone il bando

Il settore dell’autotrasporto in Italia è alle prese con grandi cambiamenti, tra liberalizzazione e mancanza strutturale di conducenti di camion. L’anno scorso il Comune di Azzano San Paolo , per sostenere l’autonomia delle nuove generazioni e favorire processi di inserimento lavorativo anche in questo settore, decise di dar vita ad un bando con pochi eguali a livello nazionale, offrendo un contributo a tutti i giovani che avessero conseguito la patente, inclusa quella per camion e mezzi pesanti: le domande accolte e finanziate furono ben 67, con il fondo da 26mila euro andato esaurito in pochi giorni .