Contro l’assembramento sabato e domenica in via XX Settembre ingressi contingentati

Via XX Settembre come la Galleria Vittorio Emanuele di Milano. Nella strada principale dello shopping di Bergamo sabato e domenica pomeriggio si potrà entrare in un numero limitato.

È quanto deciso ieri durante il Tavolo tecnico di coordinamento delle forze dell’ordine per contrastare i potenziali assembramenti che, come lo scorso fine settimana più nella città bassa che in Città Alta, potrebbero registrarsi in centro, ma non solo, sabato e domenica. A contingentare gli ingressi sarà la polizia locale: la comandante Gabriella Messina ha infatti predisposto un servizio con 8 agenti fissi, sia sabato sia domenica pomeriggio, collocati lungo via XX Settembre, agli ingressi di piazza Matteotti e piazza Pontida e delle vie laterali.

Spetterà loro il compito di verificare, ovviamente a occhio, l’eventuale presenza di un numero eccessivo di persone e, nel caso, bloccare l’ingresso di ulteriori cittadini per periodi limitati di tempo. Esclusa invece l’idea di un senso unico. Super attenzionate anche la Corsarola e le altre strade dello shopping, dove saranno presenti tutte le forze dell’ordine, come stabilito durante la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Enrico Ricci e poi organizzato nei dettagli in questura. «Saremo rigorosi nel controllare – sottolinea il prefetto –, ma confidiamo sul senso di responsabilità di tutti». Le decisioni sono state prese sulla base del Dpcm del 3 dicembre, in attesa del nuovo decreto governativo per le festività natalizie (che non dovrebbe però riguardare questo fine settimana).