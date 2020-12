Controlli per il coronavirus «inglese» Bergamo, tampone a 120 viaggiatori

Sono circa 120 i bergamaschi che dovranno sottoporsi a tampone dopo aver dichiarato di essere stati in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord a partire dal 6 dicembre. La conferma arriva direttamente dal direttore generale di Ats Bergamo, Massimo Giupponi, dopo la call tra Regione, Ats e Asst lombarde per fare il punto sulla variante del Covid-19 rintracciata in Gran Bretagna: le Ats e Asst dovranno uniformarsi alle indicazioni operative e sottoporre a tampone i 1.500 lombardi che hanno dichiarato di essere stati nel Regno Unito dal 6 al 20 dicembre. «Per i circa 120 bergamaschi interessati a questo provvedimento, Ats Bergamo – ha aggiunto Giupponi - attraverso il coinvolgimento delle tre Asst ha rispristinato sin da stamattina (ieri, ndr) la possibilità di effettuare i tamponi presso i loro punti tamponi». Poco prima era arrivata una nota della Regione: «Le Ats provvederanno in questi giorni a contattare i soggetti indicati per effettuare il tampone – ha rimarcato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera -. Coloro i quali ancora non avessero eseguito l’autosegnalazione troveranno l’apposita modulistica sui portali web delle stesse Agenzie per la Tutela della Salute. A seguito della dichiarazione online agli interessati verranno comunicate direttamente le coordinate per l’esecuzione del test molecolare, oltre alle modalità di consultazione dell’esito».