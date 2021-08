Controllo degli impianti: azienda in ferie. Variante di Zogno chiusa, agosto in coda

Niente da fare. La variante di Zogno con ogni probabilità non aprirà neppure ad agosto. Ieri si è svolto un sopralluogo dei collaudatori e delle imprese esecutrici, oggi dovrebbe avvenire la consegna ufficiale dei lavori da parte della Collini di Trento alla Provincia. Ma per l’apertura manca nella sostanza uno scambio di informazioni tra chi ha realizzato gli impianti elettrici e sulla sicurezza con la Spee dell’Aquila, l’azienda che da remoto dovrà controllare lo stato della variante in galleria appunto dal punto di vista della sicurezza. È la stessa azienda che monitora la galleria di Montenegrone in Val Seriana. Un esempio pratico: se nella galleria il fumo è eccessivo, c’è un incidente, c’è un guasto a un impianto o altro, la centrale dell’Aquila sarà in grado di attivare tutte le procedure di sicurezza, fino alla possibile chiusura delle gallerie (ai due ingressi della variante sono posizionate delle sbarre). Da remoto, e con semplice click, sarà quindi possibile gestire la sicurezza della galleria. Ma proprio la «connettività» tra impianti nelle gallerie e azienda abruzzese deve essere ancora collaudata, verificata.