Contromano per un’emergenza

Ma il vigile multa la guardia giurata

Chiamata dalla sua centrale operativa per raggiungere un collega a una ditta di San Paolo d’Argon dov’era scattato un’allarme di furto, una guardia giurata della Sorveglianza italiana ha percorso contromano una deserta (causa lockdown) via XX Settembre per fare più alla svelta, ma ha rimediato 83 euro di multa (e 5 punti decurtati) per il tratto contromano e perché senza cintura di sicurezza.