Coppia di germani sfrattati «adottata» dai commercianti del Sentierone

Ruspe e martelli pneumatici li hanno spinti ad allontanarsi da quella che era diventata la loro casa, ma i due pennuti – un maschio e una femmina – non hanno voluto rinunciare al salotto buono della città e hanno traslocato poco distante, nel giardino della Provincia, in via Tasso, dove sguazzano nella fontana che zampilla tra le statue del Manzù. Ogni tanto volano sino al Parco Caprotti, per poi tornare sul Sentierone, dove c’è chi li sfama.

Tutti i giorni battono cassa dai giornalai di largo Belotti e di lì si avventurano fino in via Tasso. I negozianti si sono organizzati, sanno di non doverli cibare con pane e cornetti – veleno per i palmipedi – e così, grazie al passaparola, la dieta è stata rivista: solo mais, frutta e verdura per le mascotte del centro piacentiniano. I germani ringraziano e a fine giornata, quando le strade iniziano a svuotarsi, sfilano impettiti facendosi fotografare dai passanti. La vita in strada e la troppa familiarità con gli umani nascondono però delle insidie. La coppia era un trio sino a qualche giorno fa quando – ­ racconta chi ha assistito al fattaccio – ­ un cane sfuggito al controllo del padrone ha aggredito uno dei germani, causandone la morte. E anche auto e ciclisti rappresentano un serio pericolo. D’altro canto, mettere le anatre al sicuro in attesa che il laghetto torni a riempirsi non sembra impresa da poco.