Coronavirus e il rischio di ricadute Di Marco: «Sono eccezioni trascurabili»

«Il tema dei pazienti guariti dal Covid e dimessi che tornano negli ospedali in un secondo momento perché di nuovo positivi è assolutamente marginale. Si tratta di pochissime unità affette da gravi patologie. I numeri da monitorare sono altri». Fabiano Di Marco, direttore della Pneumologia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, ridimensiona i dubbi sul fenomeno dei pazienti che tornerebbero nelle strutture ospedaliere dopo aver riscontrato una nuova positività, nonostante la guarigione e le dimissioni pregresse.

«I nuovi ricoveri per il riacutizzarsi di un problema correlato al Covid sono rari. Finora abbiamo accolto solo 3 pazienti che presentavano problemi onco-ematologici e che non sviluppavano anticorpi, soggetti trattati con il plasma iperimmune . Non si può parlare di recidiva, perché non è il caso di persone in condizioni normali che si ammalano una seconda volta. Sono casi da etichettare in modo diverso, sporadici a livello internazionale. Recidivo invece è quel soggetto sano che si ammala, guarisce e si riammala a distanza di tempo».