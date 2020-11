Coronavirus, gli «investigatori» che ricostruiscono la rete del contagio

La metafora è un po’ quella degli investigatori. Domande, contatti da ricostruire, obiettivi da individuare. Di fronte, però, c’è lo scoglio dei numeri. Grandi, sempre più grandi. La rincorsa al virus passa anche dal contact tracing, il tracciamento dei contatti stretti che deve essere avviato per ogni nuovo caso positivo al fine da circoscrivere i potenziali contagi, arrestando la catena di trasmissione. A Bergamo i «tracciatori» messi in campo da Ats sono attualmente 30, tra medici e assistenti sanitari: una parte di questo organico era già in forza all’Agenzia di tutela della salute, perché la figura non è una novità legata alla pandemia, ma è prevista sin dall’istituzione del Servizio sanitario nazionale (1978), che ha introdotto personale dedicato all’attività di sorveglianza sanitaria per tutte le malattie infettive. Esiste oggi uno specifico percorso di formazione universitaria, con corsi di laurea in «assistente sanitario», sia triennale (è questo il requisito per i concorsi dedicati all’assunzione dei contact tracer) sia magistrale. Il galoppare della pandemia, naturalmente, ha portato anche Ats Bergamo ad assumere nuove forze.