Coronavirus, i ricoverati sono 593 Sotto stress anche le terapie intensive

La frontiera della vita è attraversata da uno stress sempre più forte. La nuova ondata è una mareggiata che sbatte anche sull’ultima barriera ospedaliera, le terapie intensive. Novemila pazienti ci sono passati nell’ultimo anno in tutta la Lombardia, e dodici mesi dopo, senza sosta, altri ne arrivano ogni giorno. Sempre di più, di nuovo, in una corsa che ora corre più veloce del contagio: ieri i ricoverati nelle rianimazioni degli ospedali bergamaschi sono saliti a 51, 27,5% in più rispetto al giovedì precedente (erano 40), secondo i dati forniti dagli ospedali bergamaschi. A livello regionale ieri si è toccata quota 645 ricoverati in rianimazione, 21% in più rispetto ai 532 del 4 marzo. La pressione complessiva sulle strutture è sempre intensissima: ieri si è saliti a un totale di 593 pazienti Covid in Bergamasca (44 in 24 ore, di cui 42 in più nei reparti ordinari) e 6.363 a livello regionale (di cui 645 in terapia intensiva) con un incremento di 162 pazienti .