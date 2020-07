Coronavirus, senza morti da 8 giorni Rizzi: «Non ne escludo altri, ma non per nuovi casi»

Nella trincea, la guardia non si abbassa. Però si respira, perché le infinite giornate della fatica, dell’impegno massimo e del dolore sono lontane. Davvero. Numeri e sensazioni si intrecciano supportandosi a vicenda: più di una settimana senza decessi per Covid in Bergamasca, otto giorni con ieri. Nella terra maggiormente ferita dalla pandemia, è un segno di svolta. «Di casi gravi di malattia non ne abbiamo più, da qualche tempo – conferma il dottor Marco Rizzi, direttore dell’Unità di Malattie infettive dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo –. Abbiamo ricoverato una persona un mese fa, ma con una malattia non grave. Di ricoverati positivi al virus ce ne sono ancora, ma con una precisazione: si tratta di persone che vengono ricoverate per altre patologie, ma contemporaneamente vengono sottoposte al tampone per accertare la presenza o meno del virus e risultano positive. Abbiamo poi ancora alcune persone che sono in lunga degenza da marzo o aprile, ma casi gravi e recenti non ce ne sono». La conseguenza si riflette nei numeri circolati nei giorni scorsi: «In questo scenario – aggiunge Rizzi –, i decessi sono diventati del tutto occasionali. Sono la coda dell’epidemia. Qualcuno appunto non è ancora uscito dalla malattia, e qualcuno ha una situazione relativamente delicata: dunque non si può escludere che non si avranno più decessi. I decessi, però, verosimilmente non saranno sui nuovi casi».

