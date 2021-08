Corsi di formazione per medici di base: 34 posti, 19 adesioni

«Sono molto, molto preoccupata, se andiamo avanti così, rischiamo di avere un corso di medicina generale che va pressoché deserto: con la carenza di medici di base che si riscontra in questi ultimi anni nella Bergamasca e che ultimamente ha assunto dimensioni insostenibili, c’è di che allarmarsi». Anna Carla Pozzi, coordinatrice del polo didattico di Bergamo per i corsi di formazione per futuri medici di base (i corsi durano tre anni e sono a capo di Polis- Regione Lombardia) sciorina i numeri, per il corso del 2020-2023, slittato di un anno per la pandemia: «I posti disponibili per il primo anno sono 34, qualcuno in più di quanti ne avevamo negli anni scorsi, quando si aggiravano sulla trentina. Ebbene, stiamo continuando a raccogliere rinunce: sono parecchi gli studenti che, va rimarcato sono medici laureati, si sono ritirati dopo essere stati ammessi in graduatoria. A oggi ci sono 19 corsisti, si potrà decidere fino a novembre se aderire al corso o no, temiamo che la lista si possa assottigliare ancora. Ormai la professione di medico di base non è più appetibile. Bisogna correre ai ripari».