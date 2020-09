Corsie ciclabili, ok dalle associazioni «Ma occhio a interruzioni e incroci»

C’è ancora un po’ da pedalare, perché occorre affinare alcuni aspetti, ma le associazioni legate al mondo della bicicletta e dell’ambientalismo promuovono le corsie ciclabili in città. «È un modo per dare visibilità alla presenza dei ciclisti in strada, legittimandola – riflette Giulia Porta, presidente di Fiab Bergamo Pedalopolis –. Le corsie non sono un sistema protetto come le ciclabili e non vanno confuse, ma da utente della bicicletta mi sento più tranquilla. Servono anche come deterrente psicologico, per richiamare all’attenzione gli automobilisti».

«Ci sono state tante polemiche, ma i numeri non supportano questo allarmismo. Il nostro giudizio sulle corsie ciclabili è positivo – è il parere di Claudia Ratti, presidente di Aribi –. La segnaletica orizzontale richiama a una maggiore attenzione gli automobilisti ma anche gli stessi ciclisti. Mi sembra che i veri pericoli siano rappresentati dalle distrazioni di chi è alla guida delle automobili e dall’alta velocità».